Люди с аллергией значительно реже болеют коронавирусом — ученые выясняют причины

Ученые и медики в ходе изучения особенностей ковида провели анализ данных более 4000 человек. Он показал несколько интересных тенденций инфекции SARS-CoV-2. Но больше всего ученых поставил в тупик тот факт, что люди с пищевой аллергией имеют примерно вдвое меньшую вероятность заражения.

Об этом пишет ACI.

Также ученые выяснили, что астма не связана с повышенным риском заражения SARS-CoV-2. И это при том, что болезнь влияет на дыхательную систему. С другой стороны, ожирение и высокий индекс ИМТповышали риск заражения SARS-CoV-2, а также возраст детей и подростков, проживающих в одном жилом помещении.

Но открытие пищевой аллергии может быть самым знаковым среди всех работ. Исследователи не уверены, почему пищевая аллергия делает людей менее уязвимыми к SARS-CoV-2.

Половина всех участников исследования заявили, что у них диагностированная пищевая аллергия, астма, экзема или аллергический ринит. Затем эти самоотчеты были подтверждены набором анализов крови, обнаруживших антитела, связанные с аллергическим заболеванием.

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