Медики назвали лучший метод защиты от штамма Омикрон

По словам специалистов, обычные защитные маски не помогают против этого варианта коронавируса.

Медики сходятся на том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Именно поэтому власти различных стран ввели масочный режим на своей территории. Однако, как рассказали ученые из Университета Гонконга, новый штамм Омикрон куда резче передается, а потому обычные маски не так сильно защищают от него.

Об этом сообщает журнал People.

По словам ученых, хирургические, тканевые маски недостаточно хорошо защищают от нового штамма, так как вирусные частички, распространяемые через дыхательные пути инфицированных людей, слишком мелкие.

Поэтому медики призвали носить респираторы N95, которые могут блокировать не менее 95 процентов вирусных частичек.

Как рассказал Винсент Панг из Школы общественного здоровья Со Сви Хока в Национальном университете Сингапура, такой респиратор уменьшает риск заболевания коронавирусом в десять раз.

Однако, как рассказали медики, перед использованием такого респиратора лучше пройти консультацию у медика, так как они не подходят для людей с проблемами дыхательной системы или сердечной-сосудистой системы.

Ранее Курсор писал, что врач рассказал, почему важно сразу же начать лечить зараженного Омикроном.

Кроме того, мы сообщали, что ученые назвали первый признак заражения штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

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