Профессор рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса

По словам эксперта, человечество вернется к нормальной жизни уже в 2022 году.

Как рассказал профессор медицины и Университета Восточной Англии Пол Хантер, пандемия COVID-19 может вернуться уже в апреле этого года. Более того, как раз в это время человечество вернется к привычной жизни, которая была до пандемии. Коронавирус же, согласно прогнозам Хантера, станет не опаснее простуды.

Об этом пишет Daily Star.

Профессор сказал, что коронавирус перестанет быть поводом для беспокойства, но никуда не исчезнет. По его словам, карантинные ограничения придется ослабить. Даже для тех, кто уже болен коронавирусом.

Самое важное, как считает профессор, то, что штамм Омикрон хоть и заразнее Дельты, но действует на человека намного мягче. Риск госпитализаций при нем на 50, а то и 70 процентов меньше.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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