Медики рассказали, как занятия спортом могут влиять на иммунитет к коронавирусу

Ученые из Испании заявили, что регулярная физическая нагрузка может способствовать снижению риска заболевания новым коронавирусом. Все дело в определенных гормонах, которые вырабатываются в организме во время занятий спортом.

Медики из Университетской клиники Наварры, Испания, заявили, что спорт помогает снизить шансы заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает испанская газета Diario de Navarra.

В пресс-релизе исследования сказано, что во время физической активности в организме вырабатываются гормоны FNDC4 и FNDC5, которые снижают возможность не только инфицирования SARS-CoV-2, но и тяжелого течения коронавирусом.

Эти гормоны уменьшают риск воспаления, не давая клеткам гибнуть при проникновении и развитии инфекции в организме.

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