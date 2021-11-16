Мембранные сахары помогают Covid-19 проникать в организм

Ученые университета Альберты обнаружили эту информацию 9 ноября, опубликовав данные об исследовании в журнале Nature Chemical Biology

Исходя из исследования, выяснилось, что вирус SARS-CoV-2 проникает в организм с помощью клеток сахара, который находится в его мембране. Это открытие произвело прорыв в изучении коронавируса и активно обсуждается учеными всего мира.

Профессор Мэтью Маколи заявил о том, что их удивляет больше всего не то, что вирус проникает в клетку с помощью гликанов, а то, что это было обнаружено только сейчас. Так же он заявил, что этот способ распространения использует 50% вирусов.

Это открытие стало большим шагом в борьбе с пандемией коронавируса. Следуя словам ученых, чтобы снизить заразность коронавируса, необходимо минимизировать выработку сахара клеточными мембранами.

Но сможет ли это открытие помочь ученым найти способ защитить людей на 100% от этого вируса? Специалисты уверены, что это сможет снизить способность вируса к заражению клеток организма в 10 раз!

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Данную мутацию коронавируса уже изучают в Европейском центре по профилактике и контролю за заболеваниями.

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