Минздрав Израиля обнародовал статистику по COVID-19: почти 40 тысяч зараженных

Министерство здравоохранения Израиля представило обновленный статистику заражаемости коронавирусом за прошедший день.

Было выявлено 37 887 новых случаев заражения. Кроме того, было проведено 333 тысяч тестов. Положительный показатель составил 11,38%.

Также сообщается, что больнице сейчас находятся 247 тяжелобольных пациентов, 59 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Количество тяжелобольных пациентов увеличилось на 100% за одну неделю.

С начала мая в Израиле было подтверждено более 190 тысяч новых случаев заболевания.

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

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