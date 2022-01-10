В Израиле за сутки выявлено больше 20 тысяч новых больных коронавирусом

Министерство здравоохранения обновило статистику по заболеваемости коронавирусом в стране.

Согласно статистике, которая была предложена министерством здравоохранения Украины, за последние сутки в Израиле было выявлено 25 тысяч 501 новых случаев заболевания коронавируса.

199 человек находятся в тяжелом состоянии, их пришлось госпитализировать. На данный момент коэффициент R, который говорит о том, сколько человек может заразить инфицированный перед изоляцией, составляет 1,95.

Всего за время пандемии коронавируса более 1,5 миллиона человек заболели в Израиле.

Согласно наблюдением врачей, штамм Омикрон, который продолжает распространяться по Израилю, вызывает куда меньше тяжелых случаев коронавируса.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская компания подала заявку на утверждение нового препарата от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что ученые обнаружили связь между алкоголем и риском заразиться COVID-19.

Еще напомним, что министр экономики призывает компании разрешить сотрудникам работать из дома.

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