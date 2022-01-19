Минздрав обнародовал свежую статистику по COVID-заболеваемости

За минувшие сутки в Израиле выявлено более 70 тысяч новых случаев коронавируса.

Во вторник было диагностировано 71 593 новых случая заболевания коронавирусом, что стало новым ежедневным рекордом, сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш в среду утром Армейскому радио.

Об этом пишет Times of Israel.

Эш сказал, что в тяжелом состоянии госпитализированы 526 человек с COVID-19, по сравнению с 498 на вечер вторника.

В период с воскресенья по вторник Министерство здравоохранения не обновляло панель данных по COVID, объясняя это техническими проблемами, и, судя по всему, в среду утром эти проблемы сохранялись.

Между тем, в среду появились сообщения о том, что чиновники здравоохранения рассматривают возможность отмены требований по изоляции детей, которые подверглись воздействию носителя вируса, но остались бессимптомными.

По сообщениям, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка, возглавляющий национальные меры по борьбе с пандемией, встретился с ведущими педиатрическими врачами, чтобы обсудить изменение политики карантина, которая в настоящее время ограничивает тысячи детей в их домах.

Курсор ранее писал, что гендиректор Pfizer предупредил, что коронавирус будет в мире еще много лет. Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус будет циркулировать в природе еще продолжительное время. Речь идет о многолетнем сроке.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон. Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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