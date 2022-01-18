Нахман Эш: Пятая волна COVID-19 еще не достигла пика

Гендиректор Минздрава заявил, что решение о сокращении карантина для инфицированных с семи до пяти дней было принято с целью найти баланс между медицинскими и социальными потребностями.

Израиль еще не достиг пика волны Омикрон, заявил во вторник генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Эш.

Об этом пишет JPost.

«Я считаю, что пик наступит еще через неделю или около того», — сказал он в интервью радиостанции FM103.

Эш отметил, что снижение числа официально подтвержденных случаев заболевания не обязательно означает фактическое снижение количества инфекций, поскольку это может быть вызвано тем, что меньше людей проходят официальные тесты и сообщают о том, что у них положительный результат.

«Однако мы также видим, что число госпитализаций по-прежнему растет, но темпы роста замедляются», — сказал он.

Министерство здравоохранения не публиковало новых данных о тенденциях пандемии в Израиле с вечера воскресенья.

Эш также коснулся решения о сокращении карантина для инфицированных лиц с семи до пяти дней (при отрицательном тесте на антиген), которое вступит в силу в среду.

«Большое количество подтвержденных случаев и изоляций очень обременительно для экономики», — отметил он. «Мы приняли ряд мер предосторожности, которые, по мере их реализации, снизят риск — например, тест, который мы требуем, тогда как до сих пор в нем не было необходимости, на седьмой день люди могли просто уехать. Кроме того, согласно правилам, если у вас есть симптомы, вы не выходите на улицу».

По словам Эша, эти правила помогут снизить риск того, что люди, которые все еще заразны после пятого дня — около 15% — покинут карантин.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

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