Миру, возможно, угрожает новая волна пандемии коронавируса — ВОЗ

В 29 странах мира уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом COVID-19 и эксперты опасаются новой пандемии.

По словам представительницы ВОЗ Марии Ван Керхове, сейчас по всему миру начал распространяться новый штамм коронавируса — Omicron XBB.1.5. Этот штамм доминирует в США, вытесняя другие штаммы. Она отметила, что все это может спровоцировать новую волну коронавируса.

Об этом сообщает издание Politico.

Ван Керхове заявила, что экспертыбыстрым распространением, особенно в некоторых странах Европы и северо-восточной части США. она добавила, что XBB.1.5 быстро заменяет другие циркулирующие варианты коронавируса.

Кроме этого, в ВОЗ точно не знают, спровоцирует ли этот новый штамм коронавируса рост числа госпитализаций и смертности.

Также эксперты ВОЗ изучают этот новый вариант коронавируса, чтобы выяснить тяжесть течения нового штамма. Она отметила, что в ближайшие дни ВОЗ намерена опубликовать результаты анализа.

Ранее Курсор писал, что в США доминирует новый вариант COVID-19. XBB является подвариантом штамма Omicron.

Наша редакция писала, что эксперты рассказали, почему волна COVID в Китае вызывает страх в мире. Китай переживает огромный всплеск COVID-19 после того, как в прошлом месяце были сняты жесткие ограничения на сдерживание распространения вируса.

Курсор также сообщал, что в Израиле обеспокоены новым распространяющимся штаммом COVID. Новый штамм XBB.1.5 доминирует в США и может вскоре появиться и в Израиле.