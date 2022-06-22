Moderna заявила, что ее новая вакцина эффективна против субвариантов Omicron

В новых результатах клинического исследования компания сообщает, что бустер также хорошо зарекомендовал себя против BA.4 и BA.5, последних субвариантов Omicron.

Компания Moderna утверждает, что ее новая вакцина COVID-19, которую она надеется одобрить этой осенью, показала хорошие результаты против последних субвариантов Omicron.

Американская биотехнологическая компания объявила ранее в этом месяце, что так называемая «бивалентная» вакцина, направленная против оригинального штамма COVID-19 и оригинального штамма Omicron BA.1, показала лучшие результаты против обоих штаммов по сравнению с оригинальной вакциной COVID под названием Spikevax.

В новых результатах клинического исследования компания сообщает, что бустер также хорошо зарекомендовал себя против BA.4 и BA.5, последних субвариантов Omicron, которые становятся доминирующими благодаря их повышенной способности обходить предшествующий иммунитет и повышенной трансмиссивности.

Ранее Курсор писал, что в Израиле наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 10 692 новых случая коронавируса.

Также в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.