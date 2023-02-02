На Филиппа Киркорова подали иск в суд на миллион рублей

Мало кто помним певца в начале карьеры. Его лирические музыкальные произведения любили женщины со всех уголков бывшего СССР. А вот теперь Киркоров уже не тот.

В последние несколько ле, Филипп Киркоров зарабатывает себе популярность скандальными заявлениями и действиями. Он считает, что эпатаж делает его узнаваемым и неповторимым. На деле же и вправду, никто не хочет такое наследовать и воспроизводить.

И вот Филипп Киркоров вновь получил иск на миллион рублей за свое скандальное выступление. Речь идет о концерте, в ходе которого поп-король глумилась над христианским символом вере — распятием.

По мнению православных активистов с руководителем проекта «Мирный воин» Михаила Феодориди, Филипп Киркоров обязан искупить свои грехи за надругательством над святыней суммой с шестью нулями.

В мае 2022-го религиозные организации со всей российской федерации* направляли заявление в столичный Следственный комитет. Правоохранители собрали 19 томов с жалобами на Киркорова и вынесли постановление об отказе в возбуждении дела. Но вот религиозные деятели не останавливаются на попытках «содрать» деньги с поп-короля.

Ранее «Курсор» информировал, что Киркоров вступился за Аллу Пугачеву, сбежавшую из рф в Израиль. Артист заявил, что ни у кого нет права обсуждать или осуждать великую артистку. Многие инсайдеры уверенны, что Киркоров по-прежнему испытывает теплые чувства к Примадонне.

Напоминаем, что Филиппа Киркорова обвинили в поддержке врагов россии. Киркоров неоднократно высказывался в поддержку путинского режима и одним из первых «молчаливо» поддержал военное вторжение рф на территорию суверенного государства.

Важно отметить, что путиниста Филиппа Киркорова засняли на курорте с известной украинкой, которая предательски продолжает вести творческую деятельность на территории враждебного Украине государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!