Найдено положительное влияние пандемии COVID-19 на людей

Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, что пандемия COVID-19 имеет и положительное влияние, в частности она заставила людей отказаться от одной пагубной привычки.

Ученые из США выяснили, что из-за пандемии COVID-19 многие люди стали курить меньше или вовсе отказались от вредной привычки.

Об этом сообщает Nature.

Новое исследование доказывает, что люди отказались от сигарет, потому что их курение повышает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции, вплоть до госпитализации или летального исхода.

Американские ученые отметили, что с марта 2020 года по январь 2021 года покупки сигает среди постоянных курильщиков, сократились на 20-30%, а показатели отказа от курения выросли на 10%.

Исследователи говорят, что это может быть одно из немногочисленных положительных последствий пандемии COVID-19 на людей. Они надеются, что те риски, связанные с COVID-19, помогут курильщикам и дальше отказываться от пагубной привычки.

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