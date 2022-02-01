Novavax просит FDA разрешить её вакцину против COVID-19

Вакцина компании Novavax использует другую технологию, чем мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna, или однодозовая вакцина от Johnson & Johnson.

В понедельник компания Novavax объявила о том, что подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для взрослых в США.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Подача заявки основана на данных, предоставленных Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США в прошлом месяце, а также на результатах двух испытаний на поздней стадии в США, Мексике и Великобритании, которые показали, что общая эффективность вакцины на основе белка составляет около 90%, заявила компания.

«Мы считаем, что наша вакцина предлагает дифференцированный вариант, который может стать альтернативой портфелю имеющихся вакцин для борьбы с пандемией COVID-19», — сказал главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк в заявлении, которое цитирует Reuters.

Компания Novavax неоднократно откладывала подачу заявки в США из-за неудач в разработке и производстве.

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