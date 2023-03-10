Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на мозг подростков — ученые

Ученые отмечают, что пандемия всем далась нелегко. Только в 2020 году количество сообщений о тревожности и депрессии у взрослых выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущими годами. У подростков неврологические и психические последствия пандемии могут быть еще хуже, отмечают специалисты.

Один из исследователей Ян Готлиб отметил, что изменения в структуре мозга происходят естественным образом. В период полового созревания и раннего подросткового возраста происходит ускоренный рост как гиппокампа, так и миндалевидного тела – областей мозга, которые соответственно контролируют доступ к воспоминаниям и помогают модулировать эмоции. В то же время ткани коры – участвующие в исполнительной деятельности области становятся тоньше.

Сравнив снимки МРТ группы из 163 детей в пандемию и в период ее окончания, психологи увидели, что процесс развития мозга у подростков ускорился: результаты исследований показывают меньшую толщину коры головного мозга, больший гиппокамп и миндалевидное тело.

Ускоренный рост мозга будет иметь важнейшие последствия для всех исследований, охватывающих большие промежутки времени, включая пандемию. Ученым придется учитывать эту аномальную быстроту развития в любых исследованиях с участием этого поколения, отметили исследователи.

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

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