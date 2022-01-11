Премьер-министра Великобритании раскритиковали из-за вечеринки в разгар пандемии

Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был раскритикован после того, как выяснилось, что его личный секретарь пригласил более 100 человек на вечеринку в саду на Даунинг-стрит во время первой блокировки из-за коронавируса.

Об этом пишет JPost.

Джонсон, одержавший убедительную победу на выборах 2019 года, в последний месяц столкнулся с пристальным вниманием после того, как появилось видео, на котором видно, как его сотрудники смеются и шутят по поводу вечеринки на Даунинг-стрит во время рождественской блокировки 2020 года.

Откровения о серии вечеринок на Даунинг-стрит вызвали насмешки в народе, вызвав шутки комиков и критику со стороны лидера оппозиционной Лейбористской партии Кейра Стармера, который заявил, что Джонсон не имеет морального права руководить страной.

Джонсон и его партнерша Кэрри были среди тех, кто собрался вместе с примерно 40 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года после того, как главный личный секретарь премьер-министра Мартин Рейнольдс отправил приглашение по электронной почте.

Курсор ранее писал, что британские школы оснастили израильскими воздушными фильтрами, защищающими от COVID. В сотнях классов школ и детских садов по всей Великобритании установлены передовые системы фильтрации, предназначенные для отсеивания частиц вируса COVID-19, которые были разработаны в Израиле.

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