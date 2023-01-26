Пять естественных способов восстановить обоняние в домашних условиях

Пандемия Covid-19 напомнила людям, что такое потеря обоняния или аносмия. Спросите тех, кто прошел через это, и вы поймете, насколько это может разочаровывать. Это, несомненно, один из самых запутанных, но распространенных симптомов Covid-19.

Компания Health Shot обратилась к доктору Пиюшу Гоэлу, чтобы узнать, как вернуть обоняние.

Эксперт говорит: «На нашу жизнь может существенно повлиять потеря вкуса и обоняния. Это часто приводит к плохому питанию и потере аппетита. Потеря обоняния и вкуса может также привести к тому, что вы будете приправлять еду слишком большим количеством соли или сахара, чтобы улучшить ее вкус. Хотя аносмию можно вылечить медикаментозно, есть несколько мощных домашних средств, которые могут помочь вам восстановить обоняние и вкус в домашних условиях».

1. Семена карамболя

Семена аджвана или карамболя считаются надежным средством от аллергии и простуды. Это индийская специя, горькая на вкус, но она также помогает улучшить обоняние и в то же время помогает избавиться от заложенности носа.

2. Чеснок

Чеснок известен как сильное противовирусное и укрепляющее иммунитет домашнее средство. Острый чеснок может также иметь свойства, которые уменьшают отек и воспаление вокруг носовой трубы, облегчают дыхание и, в конечном итоге, могут помочь в восстановлении чувства вкуса и запаха. Для лучших результатов можно жевать измельченные зубчики чеснока и запивать их стаканом горячей воды, чтобы восстановить обоняние. Для дополнительных преимуществ в стакан воды можно добавить выжатый лимон.

3. Имбирь

Имбирь полезен для тренировки обоняния из-за его характерного сильного аромата. Он широко известен как мощный антиоксидант и используется в качестве ароматизатора. Имбирь можно употреблять в сыром виде, в виде порошка или в виде имбирного чая, так как он действует как натуральное лекарство. Имбирный чай уменьшает избыток слизи, которая закупоривает носовые проходы и ухудшает обоняние, а также уменьшает воспаление носовых дыхательных путей.

4. Касторовое масло

Касторовое масло полезно для восстановления обоняния, поскольку оно обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Оно используются для лечения аллергии и боли при хроническом синусите, чтобы замедлить образование полипов в носу. Оно также помогает восстановить обоняние и облегчить симптомы кашля и простуды. Оно также помогает уменьшить отек носового прохода и раздражение, вызванное простудой и аллергией.

Капните по одной капле теплого касторового масла в каждую ноздрю.

5. Солевой раствор

Промывание соленой водой может быть полезным, если у человека есть аллергия или заложенность носовых пазух. Заложенность носовых пазух приводит к потере обоняния. Эта процедура очищает полость носа от слизи и аллергии. Можно купить готовый стерильный физиологический раствор, а можно даже сделать самостоятельно. Его можно приготовить, добавив в воду половину чайной ложки соли и пищевой соды. Затем добавьте этот раствор в ноздрю. Этот процесс следует повторить несколько раз, чтобы естественным образом восстановить обоняние.

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