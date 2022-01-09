Салман Зарка: 2 тысячи медицинских работников в настоящее время не работают из-за COVID-19

В настоящее время в Израиле насчитывается 116 411 активных случаев заболевания COVID.

По словам профессора Салмана Зарки, около 2 000 медицинских работников по всей стране находятся в карантине из-за положительного теста на COVID или контакта с больным.

Об этом пишет Times Of Israel.

После сегодняшнего сообщения о том, что чиновники от здравоохранения рассматривают возможность разрешить медицинскому персоналу, у которого обнаружен положительный тест, но который остается бессимптомным, продолжать работать, глава профсоюза врачей выступил с резкой критикой.

«Мы ни в коем случае не согласимся с тем, чтобы врачи, у которых положительный результат теста, продолжали работать в обычном режиме», — сказал профессор Сион Хагай, председатель Израильской медицинской ассоциации.

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Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

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