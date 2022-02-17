Салман Зарка: Слишком рано говорить об окончании пятой волны COVID-19

Салман Зарка заявил, что правительству не стоит терять бдительность, так как каждый день до сих пор фиксируется более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в Израиле.

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что «слишком рано» говорить о том, что пятая волна коронавируса в стране уже позади, несмотря на комментарии об обратном, сделанные ранее сегодня премьер-министром Нафтали Беннетом.

«Слишком рано заявлять, что пятая волна уже позади», — сказал Зарка на брифинге в прямом эфире. Он добавил, что вирус «все еще здесь», отметив, что ежедневно регистрируется более 20 тысяч новых случаев заболевания COVID.

Зарка отмечает важность «оставаться готовым к следующей волне», которая, по его словам, является лишь вопросом времени.

Он отмечает решение правительства отменить систему подтверждения прививок Green Pass и говорит, что в ближайшие дни будет принято решение о снятии дальнейших ограничений на поездки и туризм.

Курсор ранее писал, что испытания обновленной вакцины Pfizer от Омикрон проведут в Израиле. Израильский медицинский центр Шиба станет первым центром клинических испытаний за пределами США, где будут изучать вакцины Covid-19, которые будут защищать от штамма Омикрон.

Кроме того, Минздрав рекомендует снять большинство ограничений на поездки из-за COVID-19. Рекомендации Минздрава включают отмену требования для возвращающихся путешественников предъявлять тест на COVID в аэропорту перед посадкой на рейс в Израиль.

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