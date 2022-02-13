Салман Зарка прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Израиле

Профессор Салман Зарка рассказал о том, смог ли Израиль уже выйти из пятой волны заболеваемости коронавирусом, а также рассказал, какой вывод можно сделать о штамме Омикрон уже сейчас.

Как рассказал профессор Салман Зарка, Израиль уже вышел из пятой волны заболеваемости коронавирусом.

Представитель министерства здравоохранения дал интервью KAN Radio.

«Мы наблюдаем снижение заболеваемости, но цифры все еще слишком высоки, еще слишком рано снимать маски», — заявил он.

По словам Зарки, в связи с ростом числа случаев BA.2 (подвида штамма Омикрон) в Израиле, создалась так называемая «волна внутри волны».

Таким образом можно понять, что вирус создает варианты чрезвычайно быстрыми темпами».

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