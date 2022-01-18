Шарон Алрой-Прейс: Нам не удается вовремя получить статистику по заболеваемости COVID-19

«Очевидно, что, когда вы выбираете короткие пути, вы позволяете кому-то, кто все еще заразен, выйти из карантина», — говорит глава отдела общественного здравоохранения доктор Шарон Алрой-Прейс.

Доктор Шарон Алрой-Прейс, глава Службы общественного здравоохранения Израиля, выразила обеспокоенность решением правительства сократить до пяти дней карантин по вирусу COVID-19 — как для тех, кто сдал положительный анализ, так и для тех, кто подвергся заражению

Об этом пишет Arutz Sheva.

В интервью газете «Решет Кан Бет» д-р Алрой-Прейс сказала: «Наши показатели очень высоки, и врачи не могут освободить каждого человека [от карантина]. Очевидно, что когда вы сокращаете сроки, есть шанс, что вы выпустите кого-то заразного». Есть также соображение о том, как дни карантина влияют на экономику».

«Я могу только догадываться, сколько новых случаев было вчера. Нам не удается вовремя получить результаты анализов».

Она добавила: «Есть решения, которые являются государственными — не все дело в том, насколько это безопасно с профессиональной точки зрения — нам нужен баланс. Общественное здоровье — это не только то, насколько заразен человек, но и то, какое влияние оказывают дни карантина на экономику».

На вопрос о недавнем исследовании Медицинского центра Шиба о влиянии четвертой дозы на омикрон, доктор Алрой-Прейс ответила: «Я бы хотела увидеть это исследование. Я слышала о вчерашних новостях только из СМИ».

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