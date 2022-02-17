Стало известно, когда Израиль откажется от системы Green Pass

В правительстве считают, что текущая волна коронавируса близится к концу, и именно поэтому уже через две недели все правила Green Pass в стране будут отменены.

В четверг премьер-министр Нафтали Беннет договорился с официальными лицами о том, что система сертификации Green Pass закончится в следующем месяце на фоне отмены правил общественного здравоохранения связанных с COVID-19, и заявил, что волна коронавирусных инфекций «переломилась».

На встрече, в которой также приняли участие министр здравоохранения Ницан Горовиц и другие официальные лица, чтобы рассмотреть вопрос об отмене различных оставшихся ограничений, было принято решение не продлевать действие Green Pass после 1 марта, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Сертификат Green Pass дает право на вход в общественные места и собрания тем, кто прошел вакцинацию, выздоровел от COVID-19 или недавно сдал отрицательный анализ на вирус.

Этот пропуск был ключевым элементом усилий правительства по сдерживанию распространения коронавируса, включая недавний вариант Omicron, который с начала года поднял уровень заболеваемости до рекордного уровня.

«Эта волна идет на спад, — сказал Беннет. — Мы наблюдаем снижение числа тяжелобольных».

Курсор ранее писал, что испытания обновленной вакцины Pfizer от Омикрон проведут в Израиле. Израильский медицинский центр Шиба станет первым центром клинических испытаний за пределами США, где будут изучать вакцины Covid-19, которые будут защищать от штамма Омикрон.

Кроме того, Минздрав рекомендует снять большинство ограничений на поездки из-за COVID-19. Рекомендации Минздрава включают отмену требования для возвращающихся путешественников предъявлять тест на COVID в аэропорту перед посадкой на рейс в Израиль.

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