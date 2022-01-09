Таблетки Merck от коронавируса прибыли в Израиле

Уже в ближайшее время израильтяне смогут приобрести таблетки от коронавируса в аптеках.

Партия таблеток для лечения COVID-19 от компании Merck прибыла в Израиль в воскресенье утром, сообщил журналист N12 Ярон Авраам.

Компания получила разрешение на экстренное применение от FDA две недели назад. Препарат используется для лечения коронавируса легкой и средней степени тяжести у взрослых старше 18 лет, которые подвержены высокому риску развития тяжелой формы COVID-19.

כשמספר החולים קשה מתחיל לטפס: נחתה התרופה של מרק בישראל pic.twitter.com/KCMF1iSkWW — Yaron Avraham ירון אברהם (@yaronavraham) January 9, 2022

Рекомендуется назначать препарат как можно скорее после постановки диагноза и в течение пяти дней после появления симптомов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

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Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

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