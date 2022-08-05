У каждого восьмого пациента с COVID-19 появляются длительные симптомы COVID — исследование

В исследовании пациентов с COVID-19 просили регулярно заполнять цифровые анкеты о 23 симптомах, обычно ассоциирующихся с длительным COVID.

Один из восьми взрослых, инфицированных вирусом COVID-19, страдает от длительных симптомов, которые стали известны как «симптомы длительного COVID» — таких как потеря обоняния или вкуса, боли в теле и затрудненное дыхание — в течение нескольких месяцев после заражения, согласно новому исследованию, проведенному в Нидерландах.

21,4% респондентов испытали по крайней мере один новый или сильно усиленный симптом через три-пять месяцев после инфицирования по сравнению с симптомами до инфицирования, по сравнению с 8,7% неинфицированных людей, за которыми следили в тот же период времени, что привело исследователей к выводу, что примерно один из восьми пациентов с COVID-19 (12,7%) в общей популяции испытывал длительные симптомы, связанные с COVID-19.

«Курсор» писал ранее, что Минздрав Израиля изменил правила тестирования на COVID-19, теперь домашние тесты на антитела, выполненные с помощью видеозвонка, будут официально признанными.

Еще мы писали, что исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.