Ученые назвали главные признаки постковидного синдрома

Эксперты назвали самые частые симптомы, от которых страдают люди, перенесшие коронавирус. Всего постковидный синдром имеет своем проявление у каждого индивидуально. Однако есть перечень синдромов, с которыми пациенты сталкиваются чаще всего.
Об этом сообщает портал РБК-Украина.
Всего постковидный синдром продолжается от 5 до 12 недель. Среди главных симптомов выделяют:
- длительное восстановление после инфицирования COVID-19;
- слабость;
- упадок сил;
- длительный кашель;
- одышка;
- потеря вкуса и обоняния;
- нарушения сна и сознания;
- тревожность депрессия;
- головная боль;
- суставной синдром;
- выпадение волос;
- расстройства эндокринной системы.
Ранее Курсор сообщал, что медики назвали четыре скрытых симптома Омикрона. Существует четыре симптома Омикрона, которые можно перепутать с обычной простудой, говорят врачи. Одним из таких симптомов является усталость, однако достаточно сложно определить, действительно ли она связана с коронавирусом, ведь часто люди списывают это на другие факторы.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые рассказали о двух новых симптомах штамма Омикрон, которые портят кожу.
Еще напомним, что врачи назвали ложные симптомы штамма Омикрон.
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