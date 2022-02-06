Ученые назвали главные признаки постковидного синдрома

16:02, Вчера
Коронавирус, Мировые новости
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Фото: canva.com

При постковидном синдроме врачи рекомендуют придерживаться режима сна, сбалансированного питания, умеренной физической активности.

Эксперты назвали самые частые симптомы, от которых страдают люди, перенесшие коронавирус. Всего постковидный синдром имеет своем проявление у каждого индивидуально. Однако есть перечень синдромов, с которыми пациенты сталкиваются чаще всего.

Об этом сообщает портал РБК-Украина.

Всего постковидный синдром продолжается от 5 до 12 недель. Среди главных симптомов выделяют:

  • длительное восстановление после инфицирования COVID-19;
  • слабость;
  • упадок сил;
  • длительный кашель;
  • одышка;
  • потеря вкуса и обоняния;
  • нарушения сна и сознания;
  • тревожность депрессия;
  • головная боль;
  • суставной синдром;
  • выпадение волос;
  • расстройства эндокринной системы.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали четыре скрытых симптома Омикрона. Существует четыре симптома Омикрона, которые можно перепутать с обычной простудой, говорят врачи. Одним из таких симптомов является усталость, однако достаточно сложно определить, действительно ли она связана с коронавирусом, ведь часто люди списывают это на другие факторы.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые рассказали о двух новых симптомах штамма Омикрон, которые портят кожу.

Еще напомним, что врачи назвали ложные симптомы штамма Омикрон.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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