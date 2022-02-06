Ученые назвали главные признаки постковидного синдрома

Эксперты назвали самые частые симптомы, от которых страдают люди, перенесшие коронавирус. Всего постковидный синдром имеет своем проявление у каждого индивидуально. Однако есть перечень синдромов, с которыми пациенты сталкиваются чаще всего.

Об этом сообщает портал РБК-Украина.

Всего постковидный синдром продолжается от 5 до 12 недель. Среди главных симптомов выделяют:

длительное восстановление после инфицирования COVID-19;

слабость;

упадок сил;

длительный кашель;

одышка;

потеря вкуса и обоняния;

нарушения сна и сознания;

тревожность депрессия;

головная боль;

суставной синдром;

выпадение волос;

расстройства эндокринной системы.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали четыре скрытых симптома Омикрона. Существует четыре симптома Омикрона, которые можно перепутать с обычной простудой, говорят врачи. Одним из таких симптомов является усталость, однако достаточно сложно определить, действительно ли она связана с коронавирусом, ведь часто люди списывают это на другие факторы.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые рассказали о двух новых симптомах штамма Омикрон, которые портят кожу.

Еще напомним, что врачи назвали ложные симптомы штамма Омикрон.

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