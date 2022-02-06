Ученые рассказали о двух новых симптомах штамма Омикрон, которые портят кожу

Из-за мутации штамма Омикрон, признаки его зачастую отличаются от уже привычных проявлений коронавируса, среди которых кашель, высокая температура и потеря обоняния. Теперь в список симптомов попали и два вида сыпи.

Ученые заявили, что потница и крапивница – два распространенных вида сыпи – могут быть вызваны штаммом Омикрон.

Об этом свидетельствуют данные приложения для мониторинга симптомов коронавируса Zoe Covid Study.

Так, больше количество пациентов со штаммом Омикрон жаловались врачам на наличие одного из этих видов сыпи.

Чаще всего жалуются именно на два вида сыпи:

Потница – возникает на небольших участках кожи в виде раздражения. Может сильно чесаться. Она чаще всего появляется на ногах и руках. Она более устойчива и может находиться на коже до нескольких недель.

Крапивница – имеет вид выпуклых бугорков на коже. Проходит куда быстрее, хоть и доставляет дискомфорт.

Кроме того, пациенты жалуются и еще на один вид сыпи, который по своем виду напоминает обморожение. Речь идет о специфических пятнах фиолетового или красного оттенка. Они могут также выступать в виде маленьких шишек под кожей.

Все эти признаки могут появляться у зараженных, которые другим симптомов за собой не наблюдают.

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