Ученые определили, как коронавирус влияет на половое здоровье мужчин

В исследовании приняли участие 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца в контрольной группе. Ученые из России выявили, что гормональный статус заболевших заметно становился хуже.

Ученые из Сеченовского университета выявили, что уровень мужских половых гормонов сильно снижается после заболевания коронавирусом. По крайней мере, это происходит в первых течение трех.

Новое исследование опубликовано в научном журнале Andrology.

Ученые проверили уровень половых гормонов у 44 здоровых мужчин, а также у 44 мужчин, переболевших коронавирусом. У заболевших не было выявлено воспалений или нарушений в половой системе, но уровень гормонов был заметно ниже.

Но уже через 3 месяца после выздоровления гормональный фон начал стабилизироваться.

Как рассказал один из авторов исследования Дмитрий Еникеев, коронавирус ударяет по гормональной системе на пике заболевания.

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