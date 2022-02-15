Ученые рассказали, как восстановить обоняние после коронавируса

По словам ученых, через 18 месяцев после выздоровления у 5 процентов людей обоняние вообще не восстановилось. Треть имела пониженную способность распознавать запахи, и почти половина жаловалась на паросмию, при которой искажается запах.

Большое количество людей, которые переживают коронавирус, сталкиваются с потерей обоняния. Как рассказал профессор Карл Филпотт из Медицинской школы Нориджа, многие пациенты и до начала пандемии страдали от похожих симптомов. Однако с приходом коронавируса ситуация стала куда масштабнее.

По словам эксперта, каждый месяц он наблюдает большое количество пациентов с потерей обоняния и вкуса. Большинство из них заражены COVID-19. При этом привитые пациенты страдают от таких симптомов меньше.

Помочь восстановить обоняние может его тренировка. В США провели исследование при участии 140 добровольцев. Так, вдыхание хотя бы четырех различных запахов дважды в день помогло им быстрее восстановить обоняние.

При этом, как рассказали ученые, все равно необходимо создавать новые методы восстановления чувства обоняния, так как эта методика может подействовать далеко не все.

Предполагается, что помочь могут капли для носа с содержанием витамина А, однако это еще предстоит проверить.

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