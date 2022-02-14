Врач назвала идеальное для вакцинации время суток

По словам врача, вакцинацию лучше назначать на первую половину дня, поскольку иммунитет человека реагирует на прививку как на вирус и начинает вырабатывать ответ для защиты от него в будущем

Врач-терапевт Вера Сухова определила идеальное время суток для вакцинации.

По словам специалиста, прививку лучше делать в первой половине дня, потому что иммунная система человека реагирует на вакцину как на вирус и начинает вырабатывать ответ, который будет защищать от нее в будущем. Утром, подчеркнула Сухова, иммунитет наиболее активен.

Она отметила, что сама вакцина не вызывает заболевания, но следует учитывать противопоказания — например, туберкулез, ВИЧ, хронические системные инфекции. При их наличии можно получить постоянный или временный медотвод.

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