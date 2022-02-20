Ученые разработали новый способ выявления COVID-19

Пока система тестировалась только на олимпийских объектах в Пекине, но ее планируется распространить и на другие общественные места, такие как больницы, вокзалы, аэропорты и т.д.

Ученые из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук разработали новую систему для обнаружения распространения коронавируса в воздухе, которая уже была опробована на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Хоть COVID-19 и распространяется в основном воздушно-капельным путем, например, при чихании и кашле, он также может задерживаться в воздухе с помощью аэрозольных частиц, что особенно актуально в закрытых помещениях. Инструмент, разработанный китайскими специалистами, может быстро определить наличие вируса в помещении. Это портативный коллектор, который может всасывать воздух и аэрозольные частицы, которые могут содержать коронавирус. Затем система растворяет полученные образцы в жидкости, после чего детектор анализирует состав на наличие нуклеиновых кислот вируса.

Утверждается, что тестовое устройство в десять раз чувствительнее обычных приборов для обнаружения COVID-19. Это позволяет экспертам обнаруживать SARS-CoV-2 в образцах даже при низкой вирусной нагрузке. Процесс от сбора воздуха до передачи данных и мониторинга заболеваний занимает не более четырех часов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон.

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