Ученые выяснили новые негативные последствия коронавируса для здоровья людей

Ученые, используя данные Национальной системы статистических данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, выяснили, что за год до пандемии было 143787 смертей от инфаркта. В течение первого года пандемии это количество выросло на 14% до 164 096. При этом чрезмерная смертность, связанная с острым инфарктом миокарда, сохранялась на протяжении всей пандемии даже в течение последнего периода.

К второму году пандемии показатели смертности от инфаркта выросли на 29,9% для взрослых в возрасте 25-44 лет, на 19,6% для взрослых в возрасте 45-64 лет и на 13,7% для взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Ученые обнаружили несколько потенциальных объяснений такому явлению. Это, в частности, может быть связано с тем, что COVID-19 может спровоцировать или ускорить появление уже существующей ишемической болезни сердца даже у молодых людей. Причины всплеска заболеваний, связанных с сердцем, также могут быть связаны с психологическими и социальными проблемами, связанными с пандемией, включая потерю работы и другие финансовые трудности.

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