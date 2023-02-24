Ученые выяснили новые негативные последствия коронавируса для здоровья людей

Ученые обратили внимание на тот факт, что в период пандемии существенно участились сердечные приступы. Причем такая тенденция наблюдалась даже во время менее опасной фазы пандемии штамма Омикрон.
Эксперты выяснили, что увеличение было наиболее значительным среди лиц в возрасте 25-44 лет, которые обычно не считаются группой высокого риска сердечного приступа. Один из авторов исследования доктор Йи Хуэй Йо отметил, что резкое увеличение сердечных приступов во время пандемии изменило десятилетнее постоянное уменьшение численности сердечных заболеваний.
Ученые, используя данные Национальной системы статистических данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, выяснили, что за год до пандемии было 143787 смертей от инфаркта. В течение первого года пандемии это количество выросло на 14% до 164 096. При этом чрезмерная смертность, связанная с острым инфарктом миокарда, сохранялась на протяжении всей пандемии даже в течение последнего периода.
К второму году пандемии показатели смертности от инфаркта выросли на 29,9% для взрослых в возрасте 25-44 лет, на 19,6% для взрослых в возрасте 45-64 лет и на 13,7% для взрослых в возрасте 65 лет и старше.
Ученые обнаружили несколько потенциальных объяснений такому явлению. Это, в частности, может быть связано с тем, что COVID-19 может спровоцировать или ускорить появление уже существующей ишемической болезни сердца даже у молодых людей. Причины всплеска заболеваний, связанных с сердцем, также могут быть связаны с психологическими и социальными проблемами, связанными с пандемией, включая потерю работы и другие финансовые трудности.
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