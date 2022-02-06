В больничных кассах Израиля отметили странные симптомы штамма Омикрон

Врачи рассказали, что инфицированные «Омикроном» страдают в большей степени от болей в горле, нежели от респираторных проблем.

Представители больничных касс заявили, что симптомы, с которыми сталкиваются пациенты со штаммом Омикрон, отличаются от тех, от которых страдали больных предыдущими штаммами.

Об этом сообщили на радиостанции «Решет Бет».

По словам медиков, пациенты начали чаще жаловаться на боли в горле, но реже на проблемы с обонянием и чувством вкуса.

Согласно информации от больничной кассы «Клалит», продолжительность болезни на данный момент куда меньше, чем в предыдущие волны пандемии. Куда меньше людей страдают от отдышки, реже встречаются случаи слишком низкого насыщения крови кислородом.

Как рассказал один из руководителей «Клалит» доктор Дорон Нецера, это происходит из-за того, что штамм Омикрон скапливается в верхних дыхательных путях, а не опускается в легкие.

Ранее Курсор сообщал, что в ВОЗ рассказали, как ведет себя коронавирус в Европе.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что медики назвали четыре скрытых симптома Омикрон.

Также мы писали, что медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.