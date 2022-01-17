В Индии занимаются разработкой вакцины от штамма Омикрон

Этой информацией поделился анонимный источник, добавив, что компания Gennova Biopharmaceuticals должна будет протестировать вакцину в Индии до того, как она попадет на широкий мировой рынок и будет введена в качестве бустерной или основной вакцины.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Представитель Gennova, подразделения фармацевтической компании Emcure Pharmaceuticals, которая ведет бизнес примерно в 70 странах, не сразу ответил на запрос о комментариях.
На прошлой неделе Pfizer Inc заявила, что усовершенствованная вакцина против COVID-19, специально нацеленная на штамм коронавируса Омикрон, может быть готова к запуску к марту.
Источник сообщил, что Gennova в пятницу отдельно представила индийскому регулятору лекарственных средств данные фазы 2 испытаний своего оригинального кандидата на мРНК-вакцину. В прошлом году правительство заявило , что продукт был признан «безопасным, переносимым и иммуногенным» у участников первоначального исследования.
Если будет получено разрешение на экстренное использование, это будет первая в стране мРНК-вакцина против COVID-19, подобная той, что разработана Pfizer и Moderna.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что эксперты обнаружили еще один редкий побочный эффект у вакцины AstraZeneca.
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