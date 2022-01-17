В Индии занимаются разработкой вакцины от штамма Омикрон

Представитель Gennova, подразделения фармацевтической компании Emcure Pharmaceuticals, которая ведет бизнес примерно в 70 странах, не сразу ответил на запрос о комментариях.

На прошлой неделе Pfizer Inc заявила, что усовершенствованная вакцина против COVID-19, специально нацеленная на штамм коронавируса Омикрон, может быть готова к запуску к марту.

Источник сообщил, что Gennova в пятницу отдельно представила индийскому регулятору лекарственных средств данные фазы 2 испытаний своего оригинального кандидата на мРНК-вакцину. В прошлом году правительство заявило , что продукт был признан «безопасным, переносимым и иммуногенным» у участников первоначального исследования.