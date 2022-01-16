Названа страна, в которой от коронавируса привилось 90 процентов населения

В этом государстве проживает более миллиарда человек.

Согласно официальному сообщению властей Китая, в КНР привились от коронавируса уже 90 процентов населения страны.

Об этом сообщает портал Синьхуа.

Как рассказал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа, вакцины от COVID-19 получили уже 1,26 миллиарда жителей страны. А вот две прививки из них получили даже 1,22 миллиарда человек.

Чиновник также напомнил о необходимости продолжения масочного режима, а также социальной дистанции и частого проветривания помещений и прочих карантинных мер.

Ранее Курсор сообщал, что врач рассказал, как остановить распространение штамма Омикрон.

Кроме того, редакция нашего сайта сообщала, что симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» значительно отличаются от более ранних вариантов COVID-19.

Еще напомним, что ученые обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения COVID-19.

Немецкий профессор назвал лучшую защиту от штамма Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.