Эксперты обнаружили еще один редкий побочный эффект у вакцины AstraZeneca

Ученые, представители Европейского агентства по лекарственным средствам, заявили, что у вакцины AstraZeneca выявлен еще один редкий побочный эффект. Его уже попросили внести в соответствующий список. Речь идет об миелите – редком заболевании позвоночника, которое характеризуется воспалением спинного мозга.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Это заболевание может характеризоваться не только болью в спине, но и болезненными ощущениями в ногах, проблемами с почками или мочевым пузырем, кишечником.

Примечательно, что такое же побочный эффект был выявлен у вакцины Johnson&Johnson, которая вводится посредством одной дозы.

Однако в агентстве не предоставили никаких данных по поводу того, сколько подобных случаев было зафиксировано среди привитых вышеупомянутыми препаратами.

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