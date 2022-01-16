Еще один производитель вакцины заявил об эффективности своего препарата против штамма Омикрон

По словам специалистов, третью дозу вакцины AstraZeneca можно вводить независимо от того, какими препаратами человек прививался раньше.

В компании AstraZeneca заявили о том, что бустерная доза их препарата может эффективно защитить от штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам представителей компании, третья прививка их препарата увеличивает количество антител в крови против всех штаммов COVID-19. Это касается штаммов Омикрон и Дельта. Этот эффект наблюдается также у людей, которые ранее привились препаратом Vaxzevria или мРНК-вакцинами

Представители компании заявили, что их препарат в качестве третьей прививки можно использовать независимо от того, какими именно вакцинными человек прививался ранее.

Ранее редакция Курсора сообщала, что необычная сыпь и потеря аппетита: названы редкие симптомы штамма Омикрон. По словам британского врача общей практики Дэвида Ллойда, около 15% детей с диагностированным «Омикроном» жалуются на необычную сыпь. По его словами, этот симптом на ранних стадиях заболевания так же, как и головная боль, усталость и потеря аппетита, важен для диагностики.

Кроме того, наш портал писал, что ученые обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения COVID-19.

Еще наш сайт сообщал, что Пекин сообщил о первом местном случае заболевания штаммом Омикрон.

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