В Италии начнут штрафовать непривитых от COVID-19

Италия решила штрафовать граждан, не прошедших вакцинацию против коронавируса.

Об этом пишет La Repubblica.

Людям старше 50 лет, не сделавшим прививку до 1 февраля, грозит штраф в размере 100 евро.

С 15 февраля эта категория итальянцев, чтобы получить право на работу, должна предъявить усиленный Green Pass (зеленый паспорт) с отметкой о бустерной вакцинации или перенесенной болезни.

Работодатели обязаны проверять усиленный Green Pass своих сотрудников. Им грозят штрафы в размере от 400 до 1 000 евро, если у работника нет такого документа.

Работник, вышедший на работу без усиленного сертификата COVID, может быть оштрафован на сумму от 600 до 1500 евро.

Однако наказание не распространяется на тех, кому противопоказана вакцинация, но это должно быть подтверждено справкой.

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