В Израиле обновились коронавирусные правила для прибывающих граждан

Аэропорт имени Бен-Гуриона
Фото: Flash90
Правительство продлило правило предъявления отрицательных тестов на коронавирус по прибытии в Израиль а также отменило обязательное проведение теста на коронавирус перед вылетом из Израиля для невакцинированных и не переболевших пассажиров и членов экипажа.
Правительство Израиля изменило порядок прохождения тестирования на коронавирус
для прибывающих в страну пассажиров.
• Правила для пассажиров, прибывающих в Израиль (предъявление результата теста на коронавирус, сделанного перед вылетом в Израиль, и прохождение теста по прибытии в аэропорт им. Бен-Гуриона) продлены до полуночи 7 марта 2022 г.
• Вместе с тем с 8 февраля 2022 г. отменяется обязательное проведение теста на коронавирус перед вылетом из Израиля для невакцинированных и не переболевших пассажиров и членов экипажа.
• Пассажиру, у которого симптомы заболевания проявились в течение 14 дней до вылета, будет разрешён вылет в Израиль при условии предъявления официального отрицательного результата теста на антиген, а не ПЦР-теста, как требовалось ранее.
Курсор также писал, что в ВОЗ обеспокоены огромным количеством медотходов в мире, которые угрожают экологии. Десятки тысяч тонн медицинских отходов перегружают системы управления отходами и угрожают и здоровью, и окружающей среде, заявили в ВОЗ. Речь идет об использованных перчатках, защитных костюмах, миллиардах масок и шприцев для COVID-вакцинации.
Кроме того, за последние 2,5 месяца было больше случаев COVID, чем за весь 2020 год. С тех пор как появился COVID-штамм Омикрон, в мире зафиксировали 90 миллионов случаев заболевания. В ВОЗ констатируют, что виру передается быстрее и молниеносно распространяется на большие территории.
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