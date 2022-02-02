В Израиле обновились коронавирусные правила для прибывающих граждан

• Правила для пассажиров, прибывающих в Израиль (предъявление результата теста на коронавирус, сделанного перед вылетом в Израиль, и прохождение теста по прибытии в аэропорт им. Бен-Гуриона) продлены до полуночи 7 марта 2022 г.

• Вместе с тем с 8 февраля 2022 г. отменяется обязательное проведение теста на коронавирус перед вылетом из Израиля для невакцинированных и не переболевших пассажиров и членов экипажа.

• Пассажиру, у которого симптомы заболевания проявились в течение 14 дней до вылета, будет разрешён вылет в Израиль при условии предъявления официального отрицательного результата теста на антиген, а не ПЦР-теста, как требовалось ранее.