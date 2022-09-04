В Израиле появится новая вакцина против COVID-19

На протяжении ближайших дней в больничных кассах Израиля появится новая вакцина против коронавируса производства американской фармацевтической компании Novavax («Новавакс»). Она будет доступна для желающих возрастом от 12 лет и старше.

В основе вакцины лежит белковая («протеиновая» или «пептидная») технология. Она считается альтернативой для тех, у кого нет возможности или желания делать мРНК-вакцину (например, это препараты компаний BioNTech/Pfizer и Moderna) или векторною вакцину, разработанную AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом сообщает минздрав.

Белковую вакцину создают по проверенной технологии, которую применяли многие десятилетия для защиты от гриппа, столбняка или коклюша. Продукты от компании Novavax надежно защищают организм от COVID-19 и одновременно имеют меньше побочных эффектов в сравнении с ныне использующимися препаратами.

Для людей, которые никогда не вакцинировались против коронавируса, эту вакцину введут в два этапа с перерывом как минимум в три недели первой дозой и второй. Также ее можно вводить как третью, бустерную дозу, тем, кто имеет первые две дозы вакцины производства других признанных в Израиле компаний. Также вакцину от Novavax можно вводить людям, которые имеют иммуносупрессию.

Ранее эксперты рассказали, готов ли Израиль к вспышке гриппа и коронавируса зимой.

Также «Курсор» сообщал, впервые с июня число тяжелых случаев COVID-19 упало ниже 100.

Кроме этого, недавно эксперты рассказали об еще одном заболевании, которое может появиться после COVID-19.