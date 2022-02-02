В России две недели удерживается рекордная смертность от коронавируса

Россия по итогу прошедшего дня вышла на первое место в мире по количеству новых зараженных коронавирусом, так как это число перешагнуло отметку в 140 тысяч человек.

В России зарегистрировано 141 883 новых случая заражения COVID-19. Это максимальный ежедневный уровень инфицирования с начала пандемии.

Согласно официальной статистике, максимум наблюдается уже 13 дней подряд.

За последние 24 часа COVID-19 убил 678 человек в России.

По официальным оценкам, общее число погибших превысило 626 000 человек. По неофициальной статистике, эта цифра почти в два раза выше.

Курсор также писал, что в ВОЗ обеспокоены огромным количеством медотходов в мире, которые угрожают экологии. Десятки тысяч тонн медицинских отходов перегружают системы управления отходами и угрожают и здоровью, и окружающей среде, заявили в ВОЗ. Речь идет об использованных перчатках, защитных костюмах, миллиардах масок и шприцев для COVID-вакцинации.

Кроме того, за последние 2,5 месяца было больше случаев COVID, чем за весь 2020 год. С тех пор как появился COVID-штамм Омикрон, в мире зафиксировали 90 миллионов случаев заболевания. В ВОЗ констатируют, что виру передается быстрее и молниеносно распространяется на большие территории.

Также наша редакция писала, что ученые назвали главные симптомы нового подтипа штамма Омикрон. Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, который также известен под названием «скрытый Омикрон», но при этом имеют некоторые особенности. В любом случае, поскольку подвид еще не изучен, врачи советуют обращать внимание на любое изменения или ухудшение здоровья.

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