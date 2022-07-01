В Северной Корее рассказали об источнике вспышки COVID-19

Вопреки общепринятому пониманию того, как распространяется коронавирус, Пхеньян заявляет, что первые пациенты заразились им после того, как столкнулись с «инопланетными вещами» в южном городе.

В пятницу Северная Корея предположила, что вспышка COVID-19 началась у людей, которые контактировали с воздушными шарами, прилетевшими из Южной Кореи — весьма сомнительное утверждение, которое, похоже, является попыткой возложить ответственность на своего соперника на фоне растущей напряженности.

В течение многих лет активисты переправляли воздушные шары через границу для распространения сотен тысяч пропагандистских листовок с критикой северокорейского лидера Ким Чен Ына, и Северная Корея часто выражала гнев на активистов и на руководство Южной Кореи за то, что оно не остановило их.

По данным мировых органов здравоохранения, коронавирус распространяется людьми, находящимися в тесном контакте, и чаще всего это происходит в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, а не на открытом воздухе. Министерство объединения Южной Кореи заявило, что нет никакой вероятности того, что южнокорейские воздушные шары могли распространить вирус в Северную Корею.

Связи между Кореями остаются напряженными на фоне длительного тупика в дипломатии под руководством США, которая убеждает Северную Корею отказаться от своих ядерных амбиций в обмен на экономические и политические выгоды.

Ранее Курсор писал, что комиссия Минздрава рекомендовала вакцины от COVID для самых маленьких детей Израиля. Согласно американским правилам, вакцина Pfizer-BioNTech, широко используемая в Израиле, разрешена для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.