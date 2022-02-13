В Украине третий день подряд снижается заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки выявили более 24 тысяч заболевших СOVID-19, о чем этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 24 518 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Это значительно меньше, чем в пятницу. Министерство здравоохранения Украины сообщило в воскресенье 12 февраля, что темпы заболеваемости снижаются третий день подряд.

За сутки в Украине заболели 329 детей и 1961 медицинский работник. Также за прошедший день 3935 человек были госпитализированы, 140 умерли и 8288 выздоровели.

Большинство новых случаев было выявлено в Киеве (2405), Харьковской области (2046) и Одесской области (1979).

За все время эпидемии в Украине заболело 4 525 700 человек, 3 779 057 выздоровели и 102 808 умерли.

Курсор ранее писал, что FDA одобрило новый препарат для лечения COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Eli Lilly против коронавируса. Использование было одобрено для людей в возрасте 12 лет и старше, которые подвержены риску серьезного заболевания.

Кроме того, врач назвал два симптома штамма Омикрон, которые проявляются до результатов теста. Как рассказал доктор, эксперт по инфекционным заболеваниям, Сачин Награни, есть симптомы, которые могут говорить о наличии у человека штамма Омикрон еще до того, как будет сдан тест. По словам врача, это усталость и головокружение.

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