Врач назвал два симптома штамма Омикрон, которые проявляются до результатов теста

Как рассказал специалист по инфекционным заболеваниям, определить у себя штамм коронавируса Омикрон позволят две симптома, которые появляются очень рано.

Как рассказал доктор, эксперт по инфекционным заболеваниям, Сачин Награни, есть симптомы, которые могут говорить о наличии у человека штамма Омикрон еще до того, как будет сдан тест. По словам врача, это усталость и головокружение.

По словам врача, усталость – это маркер, который наблюдается в более чем 60 процентах случаев заболевания коронавирусом.

Пациенты часто определяют этот симптом как «крайнюю усталость», которая возникает в результате умственного или физического напряжения.

Что касается головокружения, то человек чувствует ощущение потери баланса, возможно возникновение чувство дурноты. Оно может напоминать состояние при перепадах давления или уровня сахара.

По словам врача, головокружение – типичный симптом для множества вирусных инфекций.

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