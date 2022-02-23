В Украине за сутки более 25 тысяч человек заразились коронавирусом

В Украине вновь начала расти смертность от коронавируса — за прошедшие сутки почти 300 украинцев умерли от вируса, а всего за период пандемии — более 105 тысяч человек.

В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 062 случая коронавирусной инфекции. Погибли 297 человек, что на 10 человек больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях.

За сутки 3140 человек были госпитализированы, а 37 432 выздоровели. Проведено ПЦР-тестов — 47206, ИФА — 5691, экспресс-тестов — 60 499.

За все время пандемии в стране заболело 4 783 835 человек. Выздоровели — 4 023 033; погибло 105 229 человек.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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