В Украине за сутки более 25 тысяч человек заразились коронавирусом

В Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 062 случая коронавирусной инфекции. Погибли 297 человек, что на 10 человек больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях.
За сутки 3140 человек были госпитализированы, а 37 432 выздоровели. Проведено ПЦР-тестов — 47206, ИФА — 5691, экспресс-тестов — 60 499.
За все время пандемии в стране заболело 4 783 835 человек. Выздоровели — 4 023 033; погибло 105 229 человек.
Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.
Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.
Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».
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