В Украине за сутки более 35 тысяч человек заразили коронавирусом

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом — с каждым днем фиксируется все больше случаев на фоне распространения мутации Омикрон.

За последние сутки в Украине было выявлено 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это второй по величине показатель за весь период пандемии, сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду 2 февраля.

Среди заболевших детей — 4190, работников здравоохранения — 940. госпитализировано — 4314, летально — 214, выздоровело — 9894.

Лидер среди регионов не изменился. Больше всего случаев заражения было выявлено во Львовской области (2953), Одессе (2725) и Киеве (2499).

За все время пандемии в Украине заболело 4 130 277 человек, 3 641 474 выздоровели и 100 599 умерли.

Курсор ранее писал, что израильский противовирусный препарат от COVID-19 показывает впечатляющие результаты. В борьбе с COVID-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Кроме того, кабинет министров Израиля по коронавирусу рассмотрит вопрос об отмене Green Pass. Кабинет министров Израиля по коронавирусу соберется во вторник, чтобы обсудить планы по отмене некоторых ограничений на общественную деятельность, включая возможное прекращение действия системы «Green Pass».

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