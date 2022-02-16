В ВОЗ готовятся раскрыть данные о происхождении коронавируса

Группа экспертов уже давно работает над вопросом происхождения вируса SARS-CoV-2, а также над специальной системой определения возникновения новых патогенов.

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в начале пандемии создали Научно-консультативную группу, которая занималась расследованием происхождения коронавируса. И вот уже в ближайшие недели миру представят результаты этого расследования.

Об этом рассказал глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, группа собиралась семь раз из различных специалистов в области биологии, вирусологии, медицины. Группа также работает над созданием системы, которая сможет отслеживать и даже определять возникновение будущих подобных патогенов.

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