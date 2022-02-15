Врачи рассказали, как отличить COVID-19 и сезонную аллергию

Головная боль, кашель, слабость, заложенность носа — на первый взгляд, симптомы коронавируса, гриппа и аллергии настолько похожи, что их трудно различить.

COVID-19 часто путают с другими вирусными заболеваниями. Например, сезонная аллергия может также вызывать кашель, насморк и усталость.

Весной многие люди испытывают симптомы сезонной аллергии. Головная боль, кашель, слабость, заложенность носа — на первый взгляд, симптомы коронавируса, гриппа и аллергии настолько похожи, что их трудно различить.

Общие симптомы COVID-19 и сезонной аллергии:

головная боль

кашель

одышка

боль в горле

чихание

насморк

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, когда бустерная прививка от коронавируса теряет эффективность. Важно, что эффективность первых двух доз изучена намного лучше по той простой причине, что с начала вакцинации прошло уже 15 месяцев, а «бустерам» всего 7 месяцев.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, каковы шансы у привитых умереть от коронавируса. По словам ученых из США, человек, получивший все прививки от коронавируса, имеет больший шанс умереть от удара молнией, чем от этой болезни. Ученые изучили случаи более 1 миллиона вакцинированных взрослых.

Еще напомним, что Великобритании угрожает болезнь, которая опаснее коронавируса.

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