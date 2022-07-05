В Южной Корее зафиксирован резкий всплеск случаев заражения COVID-19

В Южной Корее только за последние сутки коронавирусом заразилось более восемнадцати тысяч человек — наивысший показатель за последние 4 месяца.

В Южной Корее произошел очередной всплеск случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано более 18 тысяч новых случаев заболевания.

Число новых случаев возросло до 18 147 с 6 253 в понедельник, в результате чего общее число заболевших превысило 18,41 миллиона человек, сообщает агентство Yonhap.

В последние недели число случаев заражения снизилось после пика в середине марта, когда на страну обрушился вариант «Омикрон».

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, число погибших возросло до 24 576 человек.

Органы здравоохранения призывают людей носить маски, несмотря на ослабление ограничений на социальную дистанцированность.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19. Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19, а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.

Кроме этого, израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.