ВОЗ: новый подвариант Omicron обнаружен в 57 странах

Агентство здравоохранения ООН заявляет, что первоначальные данные показывают, что BA.2 немного более заразен, чем более ранние версии мутации Омикрон.

Недавно обнаруженный подвариант высококонтагиозного штамма коронавируса Омикрон был выявлен в 57 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом пишет Al Jazeera.

В своем еженедельном эпидемиологическом обновлении агентство здравоохранения ООН отметило во вторник, что в некоторых странах на долю этого подварианта приходится более половины всех случаев заболевания омикрон.

Агентство заявило, что пока мало что известно о различиях между суб-вариантами, но несколько исследований предположили, что BA.2, также известный как «стелс-вариант», является более заразным, чем оригинальный суб-вариант.

Мария Ван Керкхове, эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по пандемии коронавируса, сказала журналистам, что, согласно первоначальным данным, BA.2 «немного увеличил скорость распространения по сравнению с BA.1», первой версией варианта Omicron.

Ван Керкхове сказал, что «нет никаких признаков изменения степени тяжести» в подварианте BA.2.

Курсор также писал, что в ВОЗ обеспокоены огромным количеством медотходов в мире, которые угрожают экологии. Десятки тысяч тонн медицинских отходов перегружают системы управления отходами и угрожают и здоровью, и окружающей среде, заявили в ВОЗ. Речь идет об использованных перчатках, защитных костюмах, миллиардах масок и шприцев для COVID-вакцинации.

Кроме того, за последние 2,5 месяца было больше случаев COVID, чем за весь 2020 год. С тех пор как появился COVID-штамм Омикрон, в мире зафиксировали 90 миллионов случаев заболевания. В ВОЗ констатируют, что виру передается быстрее и молниеносно распространяется на большие территории.

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