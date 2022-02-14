Врач назвал главные отличия Омикрона от Дельты

Олег Лесников заявляет, что мутация Омикрон обычно не вызывает пневмонию, так как не поражает дыхательные пути. Также считается, что симптомы нового штамма очень схожи с обычной простудой.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой больницы, рассказал об основных различиях между штаммами Омикрон и Дельта.

По словам врача, основное отличие штамма Омикрон от Дельты заключается в более высокой адгезивной силе. Благодаря мутации вирус снова «научился обходить» иммунную защиту человека.

Частицы Омикрона обычно не поражают нижние дыхательные пути (не вызывает пневмонию). Дельта воздействует на альвеолы, а омикрон — на бронхи и бронхиолы.

Кроме того, более новые штаммы, как правило, прогрессируют медленнее. Симптомы Омикрона очень похожи на симптомы обычной простуды: высокая температура, насморк, чихание, боль в горле и кашель.

Курсор ранее писал, что медики рассказали, как понять, что ребенок заболел коронавирусом. Доктор медицинских наук, профессор Альфия Аминова рассказала о первых признаках коронавируса у детей. По ее словам, признаки инфекции у детей неспецифичны и разнообразны, а потому родителям сложно сразу заподозрить вирус COVID-19.

Кроме того, ученые назвали категории людей, которые могут умереть от COVID-19 после прививки. Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода. Среди вакцинированных срeдний возраст умерших составил 85 лeт.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.