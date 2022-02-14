Врач назвал главные отличия Омикрона от Дельты

Олег Лесников, главный врач Слуцкой больницы, рассказал об основных различиях между штаммами Омикрон и Дельта.
По словам врача, основное отличие штамма Омикрон от Дельты заключается в более высокой адгезивной силе. Благодаря мутации вирус снова «научился обходить» иммунную защиту человека.
Частицы Омикрона обычно не поражают нижние дыхательные пути (не вызывает пневмонию). Дельта воздействует на альвеолы, а омикрон — на бронхи и бронхиолы.
Кроме того, более новые штаммы, как правило, прогрессируют медленнее. Симптомы Омикрона очень похожи на симптомы обычной простуды: высокая температура, насморк, чихание, боль в горле и кашель.
Курсор ранее писал, что медики рассказали, как понять, что ребенок заболел коронавирусом. Доктор медицинских наук, профессор Альфия Аминова рассказала о первых признаках коронавируса у детей. По ее словам, признаки инфекции у детей неспецифичны и разнообразны, а потому родителям сложно сразу заподозрить вирус COVID-19.
Кроме того, ученые назвали категории людей, которые могут умереть от COVID-19 после прививки. Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода. Среди вакцинированных срeдний возраст умерших составил 85 лeт.
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